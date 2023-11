IMAGO / Arnaud Journois Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG przegrało z Milanem 1:2 w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów

Eksperci raczej spodziewali się zwycięstwa mistrzów Francji

Porażkę skomentował lider paryżan Kylian Mbappe

Kylian Mbappe rozczarowany. PSG przegrało z Milanem

Paris Saint-Germain nie zdołało zapewnić sobie awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów. Mistrzowie Francji dość niespodziewanie przegrali 1:2 z Milanem. W tej sytuacji ich losy kwalifikacji do kolejnej rundy rozstrzygną się w starciach z Newcastle i Borussią Dortmund. Przegraną na San Siro skomentował Kylian Mbappe.

– To porażka, druga porażka na wyjeździe, nigdy nie jest łatwo przegrać, jesteśmy rozczarowani. Ominęło nas wiele rzeczy, a my postaramy się zareagować u siebie w meczu z Newcastle. Nie wiem, nie wiem. Jesteśmy rozczarowani, chcieliśmy położyć wszystko na naszej stronie, aby wygrać, ale tak się nie stało. Próbowaliśmy strzelić drugiego gola, oni strzelili go przed nami, potem próbowaliśmy zareagować, ale tak naprawdę było już za późno. Pierwszym celem jest wygranie kolejnego meczu z Newcastle. To jest w tej chwili najważniejsze – ocenił gwiazdor PSG.

