Raków ma przed sobą pierwszy mecz czwartej rundy el. Ligi Mistrzów

We wtorek 22 sierpnia przeciwnikiem mistrza Polski będzie FC Kopenhaga

Dawid Szwarga zabrał głos na konferencji prasowej przed starciem z mistrzem Danii

Raków – Kopenhaga. Szwarga zdał raport z sytuacji kadrowej

Raków awansuje do Ligi Mistrzów, jeżeli wyeliminuje FC Kopenhagę. Świadomy jakości przeciwnika jest Dawid Szwarga, który wie jednak, jak zatrzymać Duńczyków.

– FC Kopenhaga jest zespołem, który potrafi dominować, kreować sytuację, ale my doskonale wiemy, jak się temu przeciwstawić – przekonuje trener Rakowa. Opowiedział on o sytuacji kadrowej w swoim zespole.

– Pracujemy z zawodnikami, którzy mają mikrourazy, by byli gotowi. Do pełnej sprawności wrócili Adnan Kovacević i Milan Rundić, a we wtorek okaże się, co z Johnem i Zoranem – rzekł Dawid Szwarga.. Kadra Rakowa na mecz z Kopenhagą jest już znana.