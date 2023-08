Przed nami dwumecz Raków - FC Kopenhaga w el. do Ligi Mistrzów. Mamy znakomite wieści dla kibiców, którzy zobaczą tę rywalizację nie tylko w płatnej telewizji.

JAKUB ZIEMIANIN / 400mm.pl Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków – FC Kopenhaga to para czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Rywalizację tę będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu

Szef TVP Sport poinformował, że telewizja publiczna również pokaże mecze z udziałem mistrza Polski

Raków – FC Kopenhaga. Gdzie obejrzeć mecz el. LM?

Raków Częstochowa jest dwa mecze od fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół Dawida Szwargi wyeliminował już trzech rywali. Ostatnią przeszkodą jest FC Kopenhaga.

Dwumecz z mistrzem Danii odbędzie się w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów. Rywalizacja ta będzie zatem transmitowana na płatnym kanale Polsat Sport Premium. Są jednak dobre wieści dla kibiców.

Sebastian Staszewski (szef TVP Sport) poinformował, że publiczny nadawca pokaże batalię Rakowa z Kopenhaga. Co ważne, będzie to mecz domowy i wyjazdowy. Pierwsze starcie w Sosnowcu już we wtorek 22 sierpnia o 21:00. Rewanż 30 sierpnia o tej samej porze.

Na pytanie gdzie jest ten Raków, odpowiadam: w TVP Sport🔥🔥🔥 Łatwo nie było, ale OBA mecze @Rakow1921 z @FCKobenhavn w 4. rundzie eliminacji @ChampionsLeague zobaczycie na antenie @sport_tvppl🏆⚽🇵🇱 Ukłony dla naszych Partnerów z @TelewizjaPolsat za profesjonalne rozmowy🤝 — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) August 21, 2023

