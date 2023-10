IMAGO / ZUMA Press Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

We wtorek wieczorem Napoli zmierzy się u siebie z Realem Madryt

Przed spotkaniem w konferencji prasowej udział wziął Chwicza Kwaracchelia

Gruzin wyznał, że jego idolami byli Cristiano Ronaldo i Guti

“Kochałem sposób, w jaki Guti traktował piłkę”

We wtorek wieczorem SSC Napoli podejmie u siebie Real Madryt w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. To wyjątkowe spotkanie dla Chwiczy Kwaracchelii. Reprezentant Gruzji niejednokrotnie przyznawał, że za młodu był fanem Królewskich.

– Dorastałem, oglądając Madryt w telewizji. Teraz to moi rywale na boisku, co więcej, na naszym stadionie. Nie sposób nie cieszyć się z takich nocy, jak ta – powiedział skrzydłowy na konferencji prasowej przed spotkaniem. 22-latek wyznał też, że jego idolami byli Cristiano Ronaldo i Guti. – Oglądałem ich i starałem się robić to, co oni. Inspirowali mnie. Kochałem sposób, w jaki Guti traktował piłkę. Oglądałem go przez całe dzieciństwo. Nigdy nie pomyślałbym, że to on kiedyś poprosi mnie o koszulkę. Pisaliśmy ze sobą i sprawiło mi to radość. To było spełnienie marzenia małego Chwiczy – wyznał zawodnik Napoli.

Kwaracchelia rozegrał w tym sezonie siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i cztery asysty.

Czytaj więcej: Zieliński kontra plejada gwiazd. Znamy składy na mecz Napoli – Real Madryt.

SSC Napoli Real Madryt 2.85 3.70 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2023 20:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin