Guardiola: to niesamowity wynik, ale pewne rzeczy musimy zrobić lepiej

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City przejechał się po Bayernie Monachium

Na własnym terenie mistrzowie Anglii byli niezwykle skuteczni

Pep Guardiola doszukuje się aspektów do poprawy przed rewanżem

Manchester City nie wypuści przewagi?

Spośród wszystkich ćwierćfinałów, rywalizacja Manchesteru City z Bayernem Monachium zapowiadała się najciekawiej. Na Etihad Stadium zdecydowanie lepsi okazali się gospodarze, którzy w finalnym rozrachunku wygrali aż 3-0. Bawarczycy popełniali dziecinne błędy w defensywie, z których korzystali ich rywale.

Pep Guardiola jest dumny z wyniku, który udało się osiągnąć przeciwko czołowej drużynie. Ma natomiast świadomość, że w pewnym momencie dominację nad przebiegiem gry miał Bayern, dlatego widzi miejsce do poprawy przed rewanżem w Monachium.

– Wiemy, co musimy zrobić w Monachium, na pewno zaprezentujemy się dobrze. Oni są w stanie zdobyć jedną, dwie lub trzy bramki. Ja to wiem i zespół również ma taką świadomość. To niesamowity rezultat, ale musimy wykonać jeszcze wiele pracy. Bayern to czołowa drużyna.

– Tutaj mamy swoje szanse. Na naszym stadionie jesteśmy w tym sezonie wyjątkowi. Kiedy mamy impet, jesteśmy zabójczo skuteczni. Tak samo jest w Monachium, gdzie byłem przez trzy lata. Wiem, co to znaczy i jacy tam są ludzie. Pojedziemy tam, by zdobyć bramki i wygrać, co będzie naprawdę trudne.

– Przez część gry Bayern był lepszy od nas. Nie mogliśmy kontrolować ich skrzydłowych, przede wszystkim przez ich szybkość. W pierwszych minutach drugiej połowy mieli szanse, ale potem przejęliśmy kontrolę i byliśmy lepsi. To niesamowity wynik, ale pewne rzeczy musimy zrobić lepiej – przekonuje Guardiola.

