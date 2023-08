IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City zmierzy się w środę z Sevillą. Stawką spotkania będzie Superpuchar Europy

W meczu tym nie wystąpi Kevin de Bruyne, który doznał poważnej kontuzji

Pep Guardiola uważa, że tak liczne urazy, jak w ostatnim czasie, spowodowane są zbyt napiętym terminarzem oficjalnych spotkań

“Jak nie zagra de Bruyne, to zagra ktoś inny”

W środę Manchester City czeka kolejny oficjalny mecz. Obywatele zmierzą się z Sevillą w spotkaniu o Superpuchar Europy.

– Niełatwo tu dotrzeć. Trzeba było wygrać Ligę Mistrzów, a Sevilla Ligę Europy. Może dla nich jest to łatwe, bo zrobili to już kilka razy. Mają w sobie coś wyjątkowego. Myślę, że po tym, jak przegrali w weekend, są bardziej niebezpieczni. Cieszy nas perspektywa tego meczu – powiedział Pep Guardiola. W spotkaniu tym zabraknie Kevina de Bruyne, który doznał poważnego urazu. Hiszpan nie omieszkał wypowiedzieć na ten temat mocnych słów.

– To dla nas bardzo ważny zawodnik, ale jest, jak jest. Podczas mojego pierwszego okresu przygotowawczego miałem 25 dni na przygotowanie się do pierwszego meczu. Teraz dają ci cztery. Na koniec zobacz, ilu jest kontuzjowanych graczy. Każą lecieć do Azji, do Stanów Zjednoczonych, dają mocne mecze, derby. I piłkarze będą odpadać, bo przedstawienie musi trwać. Jak nie będzie Courtois, to będzie ktoś inny. Jeśli zabraknie Militao, znajdzie się ktoś inny. Jak nie wystąpi Kevin de Bruyne, to, cóż, ktoś go zastąpi. Bo kończysz Ligę Mistrzów, a potem oni spędzają jeszcze dwa tygodnie z reprezentacjami, a potem ogłaszają Klubowe Mistrzostwa Świata z 37 drużynami. To zbyt wiele, brakuje treningów i energii w meczach. To przegrana bitwa, dopóki piłkarze nie powiedzą: “nie gramy”. A teraz jeszcze to dodawanie minut, 110 czy 112… Szukają ilości, a nie jakości – grzmiał Guardiola.

Początek starcia o Superpuchar Europy już w środę o godzinie 21:00.

Manchester City Sevilla FC 1.40 5.00 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2023 08:48 .

