Antoine Griezmann błyszczy w barwach Atletico Madryt w trwającej kampanii. - To jeden z najlepszych piłkarzy w historii tego klubu - przyznał Diego Simeone po wczorajszym meczu.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann poprowadził Atletico Madryt do kolejnego zwycięstwa

Rojiblancos wygrali aż 6:0 z Celtikiem Glasgow w 4. kolejce Ligi Mistrzów

Diego Simeone po tym meczu nie szczędził komplementów Francuzowi

“To jeden z najlepszych zawodników w historii tego klubu”

Atletico Madryt pokonało Celtic Glasgow 6:0 w meczu 4. kolejki fazy grupowej Champions League. Dubletem, w tym jednym golem wyjątkowej urody, we wtorek wieczorem popisał się Antoine Griezmann, który rozgrywa fantastyczny sezon – 11 bramek w 15 spotkaniach.

124-krotny reprezentant Francji po powrocie do stolicy Hiszpanii znowu błyszczy jak za dawnych lat. 32-latek w międzyczasie występował jeszcze dla Barcelony, ale jego pobyt na Camp Nou był nieudany. Diego Simeone jest zachwycony faktem, że ma byłego piłkarza Realu Sociedad w swoim składzie.

– Antoine Griezmann będzie jednym z najlepszych zawodników w historii tego klubu. Nie miałem wątpliwości, nawet gdy nie wszyscy byli przekonani co do jego powrotu. On urodził się, aby grać dla Atletico Madryt – powiedział Argentyńczyk cytowany przez Fabrizio Romano.