Grabara bohaterem najbliższych rywali Rakowa. Fan zdobył jego ściągę

FC Kopenhaga pokonała po rzutach karnych Spartę Praga i awansowała do ostatniej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Jeden z polskich fanów dotarł do kartki, która pomogła Kamilowi Grabarze w serii rzutów karnych, w których Polak świetnie się zaprezentował.