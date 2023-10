IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix jest wychowankiem FC Porto. W środę jego FC Barcelona zagra na Estadio Do Dragao

Portugalczyk wziął udział w konferencji prasowej

Na niej pochwalił Frenkiego de Jonga

“Przystosowuję się do Barcelony lepiej, niż do Atletico”

FC Barcelona zmierzy się we wtorek na wyjeździe z FC Porto. To prawdopodobnie najtrudniejszy mecz dla Blaugrany w tej fazie grupowej Ligi Mistrzów. Będzie to też wyjątkowe spotkanie dla Joao Felixa, który swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w szkółce Smoków. Napastnik wziął udział w konferencji prasowej, na której ponownie wypowiedział się na temat adaptacji w stolicy Katalonii.

– Mówiłem już o tym kilka razy. Różnicę [względem Atletico – przyp. PP] widać we wszystkim, w drużynie, w klubie. Można ją dostrzec w różnicę w sposobie grania. Nie chcę teraz powiedzieć nic złego względem Atletico, ale lepiej przystosowuję się do stylu Barcelony. Potrzebowałem zmiany otoczenia, tak jak zrobiłem w styczniu, idąc do Chelsea. Ja i moja rodzina jesteśmy szczęśliwi, to najważniejsze – powiedział 24-latek.

Kto najmocniej zaskoczył Felixa w nowym zespole?

– Frenkie de Jong. Znałem go już z telewizji, ale na żywo można spojrzeć z innej perspektywy na jego grę, na to, jak kontroluje piłkę i rozumie spotkanie. To zrobiło na mnie największe wrażenie. Lewandowski? Wszyscy wiedzą, jakim jest goleadorem. Finalizuje akcje na poziomie niedostępnym dla większości graczy. To fantastyczny napastnik – chwalił kolegów zawodnik wypożyczony z Atletico.

Felix rozegrał w tym sezonie sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty.

