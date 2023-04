PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Barcelona bardzo szybko pożegnała się z Ligą Mistrzów w zeszłym sezonie

Mimo to Katalończycy zarobili w niej aż 65 mln euro

Obecna europejska kampania również nie była udana dla blaugrany

65 mln euro za udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów

FC Barcelona trafiła do grupy Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, Benfiką i Dynamem Kijów, Blaugrana zajęła trzecie miejsce i ostatecznie spadła do Ligi Europy. Pod wodzą Xaviego Hernandeza Katalończycy dotarli aż do ćwierćfinału tych rozgrywek, zanim zostali wyeliminowani przez ostatecznych zwycięzców Eintracht Frankfurt.

Pomimo eliminacji w fazie grupowej, Barcelona zarobiła ponad 64 miliony euro za występy w Lidze Mistrzów. Na tą sumę składa się 15,64 mln euro za udział w fazie grupowej oraz blisko 7 mln euro dzięki wynikom uzyskanym w meczach z Bayernem, Dynamem Kijów i Benfiką.

Ponadto Blaugrana otrzymała również kwotę 34,11 mln euro na podstawie współczynnika UEFA. Oprócz tego z puli rynkowej Duma Katalonii odnotowała również dochód w wysokości 8,2 mln euro.

To daje Barcelonie łącznie 64,875 mln euro zarobionych podczas gry w Lidze Mistrzów UEFA w sezonie 2021/22. Co więcej, Katalończycy zgarnęli także 6,94 miliona euro za udział w ćwierćfinale Ligi Europy.

Podobnie jak w zeszłym sezonie tak i w tym, Barcelona odpadła po fazie grupowej Ligi Mistrzów trafiając do Ligi Europy i bardzo szybko zakończyła udział w europejskich pucharach przegrywając dwumecz z Manchesterem United.

