Elektryzujący wieczór w Londynie! Koniec znakomitej serii Bayernu [WIDEO]

Arsenal podejmował w dzisiejszym hicie Ligi Mistrzów zespół Bayernu Monachium. Spotkanie od pierwszych minut mogło się podobać kibicom, a finalnie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Kanonierów.

dpa picture alliance / alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal w świetnej formie, Bayern bez szans

Jednym z najciekawiej zapowiadających się środowych spotkań tej kolejki Ligi Mistrzów była rywalizacja pomiędzy Arsenalem a zespołem Bayernu Monachium. Właściwie można nawet powiedzieć, że był to hit, co potwierdziło się już od pierwszych minut potyczki w Londynie. Warto bowiem zaznaczyć, że przez całe spotkanie kibice mogli oglądać bardzo żywy, elektryzujący i po prostu ciekawy mecz.

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli jednak gracze Arsenalu, którzy choć nie mieli przewagi oraz zbyt wielu klarownych sytuacji, doskonale wykorzystali swoją największą broń, a więc stałe fragmenty gry. Piłka posłana z narożnika boiska trafiła na głowę Jurriena Timbera, który pewnie skierował ją do siatki. Przy tej okazji z futbolówką minął się Manuel Neuer, doświadczony bramkarz był ewidentnie spóźniony. W kolejnych minutach obraz meczu się mniej więcej utrzymywał i do wyrównania doprowadzili goście, którzy po świetnej, koronkowej akcji umieścili piłkę w bramce za sprawą Lennarta Karla.

🗣️ 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐊𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐔𝐍𝐍𝐄𝐑𝐒! 🎸



𝐀𝐑𝐒𝐄𝐍𝐀𝐋 3️⃣:1️⃣ Bayern!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/6bYv1i857X — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 26, 2025

Druga połowa rozpoczęła się bardzo energetycznie, a właściwie od pierwszych minut przewaga zarysowała się po stronie Arsenalu. Wielokrotnie piłkarze Kanonierów mieli groźne sytuacje pod bramką Bayernu Monachium, ale dopiero w 69. minucie rywalizacji gola na 2:1 zdobył Noni Madueke. To, co jednak najważniejsze w tej rywalizacji wydarzyło się kilka chwil później, bowiem w 76. minucie Gabriel Martinelli minął wysoko ustawionego Manuela Neuera i skierował futbolówkę do pustej bramki.

Finalnie więc rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:1 dla Arsenalu, który w tym sezonie Ligi Mistrzów na koncie ma pięć meczów i pięć zwycięstw. Z kolei Bayern Monachium przegrał swój pierwszy mecz w tej kampanii.

Zobacz także: Mbappe zrobił to po raz pierwszy w barwach Realu [WIDEO]