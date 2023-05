Raków Częstochowa po wywalczeniu mistrzostwa Polski nie będzie miał dużo czasu na odpoczynek. Czerwono-niebiescy rywalizację w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zaczną już 11-12 lipca. Wygląda na to, że przedstawiciel Ekstraklasy może trafić na ekipę doświadczoną w zmaganiach w europejskich pucharach.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa już 11-12 lipca zacznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Mistrzów

Ekipa z Limanowskiego może już w pierwszej rundzie mieć trudności

Potencjalni rywale częstochowskiej drużyny wyróżniają się doświadczeniem zebranych na arenie międzynarodowej

Raków nie będzie rozstawiony w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa to klub, który powstał w 1921 roku. Tymczasem w sezonie 2022/2023 wygrał po raz pierwszy w historii mistrzostwo Polski. Jednocześnie taki sukces daje Medalikom przepustkę do gry w europejskich pucharach.

Już jest jasne, że ekipa z Częstochowy przy losowaniu swoich rywali w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów nie będą rozstawienie. W związku z tym, że rozgrywki piłkarskie w Europie wciąż trwają, to wciąż nie można na 100 procent wskazać potencjalnych rywali polskiej drużyny. W każdym razie według symulacji serwisu RankingUefa.pl piłkarze Rakowa mogą zmierzyć się z jednym z takich zespołów jak: Ferencvarosi, Karabach Agdam, czy Sheriff Tyraspol. Azerowie nie tak dawno mieli okazję stanąć do rywalizacji z Lechem Poznań.

Matematycznie wiadomo to, na co zanosiło się od pewnego czasu. Raków zagra w eliminacjach LM od I rundy, w której nie będzie rozstawiony. Legia zagra w eliminacjach LKE od II rundy, w której będzie rozstawiona. Dla obu klubów będą to debiuty w tych rozgrywkach. — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) May 7, 2023

Częstochowska ekipa w drugiej rundzie też nie będzie miała łatwo. Na tym etapie eliminacji w europejskich pucharach mogą trafić między innymi na FC Kopenhagę, czy Dinamo Zagrzeb.

Występy na arenie międzynarodowej będą debiutami dla Dawida Szwargi w roli pierwszego trenera Rakowa. Jeśli częstochowianie nie przebrną pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, to będą kontynuować swoje występy w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

Losowanie par I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów odbędzie się 20 czerwca. Dzień później odbędzie się z kolei losowanie par II rundy kwalifikacji do elitarnych rozgrywek.

