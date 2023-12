Edin Terzić zabrał głos. Borussia Dortmund gotowa na PSG

IMAGO / Horst Mauelshagen Na zdjęciu: Edin Terzić

PSG potrzebuje zwycięstwa, aby przypieczętować awans

Borussia Dortmund nie ma zamiaru odpuszczać

Edin Terzić zapowiada walkę o wygraną

PSG pod ścianą. Borussia Dortmund ma ochotę na zwycięstwo

Paris Saint-Germain w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów zagra z Borussią Dortmund. Dla paryżan to niezwykle ważne spotkanie, które przesądzi o losach awansu do fazy pucharowej. Drużyna Luisa Enrique potrzebuje wygranej, jeśli chce mieć stuprocentową pewność na kwalifikację.

Zadanie dla PSG nie będzie łatwe, bo Edin Terzić zapowiada walkę o zwycięstwo. Przypomnijmy, że Borussia ma już wywalczony awans do 1/8 finału.

– W każdym razie Kyliana Mbappé można zatrzymać tylko zbiorowo. Jeden na jednego, to będzie trudne. Chodzi o znalezienie odpowiedniej kombinacji i wzajemne wspieranie się. PSG wie, że potrzebuje zwycięstwa. Ale wiedzą też, że my chcemy zwycięstwa. Widzieliśmy, co pokazał Paryż, zwłaszcza poza domem, że miał trudności z zamykaniem meczów. W pierwszym meczu nie potrafiliśmy wykorzystać wolnych przestrzeni. Zemsta mnie nie motywuje. To chęć wygrywania meczów. To ekscytująca grupa do samego końca. Chcemy wywiązać się z naszych obowiązków w grupie – powiedział trener dortmundczyków.