IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan nie dokończył meczu z Newcastle

Bramkarz zgłosił uraz w drugiej części spotkania

Kontuzja nie jest groźna

Pioli skomentował kontuzję Maignana

Mike Maignan nie miał zbyt wiele pracy w meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United. AC Milan przez większość spotkania dominował i napierał na bramkę Srok. Jednak golkiper Rossonoerich w drugiej połowie meczu usiadł na murawie i zasygnalizował problem zdrowotny. Po chwili został zmieniony. Treaz do tej sytuacji odniósł się Stefano Pioli.

– Maignan poczuł ukłucie, ale powiedział, że nie jest to zbyt poważne. Ufam mu – krótko odparł szkoleniowiec Milanu. Bramkarz przejdzie jeszcze badania, ale wszystko wskazuje, że uraz nie jest groźny i szybko będzie mógł wrócić na boisko.

Pioli odniósł się również do przebiegu meczu. Milan miał mnóstwo sytuacji, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. – Łatwo ocenić występ, ponieważ dominowaliśmy pod każdym względem, ale nie wykorzystaliśmy kilku, szczerze mówiąc, prostych okazji do zdobycia bramki. Jestem bardzo zadowolony z występu, zrobiliśmy to, co przygotowaliśmy, stworzyliśmy wiele okazji, ale ich nie wykończyliśmy i dlatego nie przełamaliśmy impasu, a szkoda.

