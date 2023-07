IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa nie zawiódł i awansował do drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

Medaliki rozprawiły się z Florą Tallinn w pierwszej rundzie i ich kolejnym rywalem będzie Karabach Agdam lub Lincoln Red Imps. Rewanżowy mecz tych ekip zostanie rozegrany dopiero w środę

Dawid Szwarga pogratulował swojej drużynie, która nie dała dzisiaj szans Estończykom

“Gratulacje dla całej drużyny, bo zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo”

Raków Częstochowa po dwóch golach Łukasza Zwolińskiego i pięknym trafieniu Giannisa Papanikolaou pokonał Florę Tallinn 3:0 w rewanżowym spotkaniu pierwszej rundy kwalifikacji do Champions League, dzięki czemu zameldował się w drugiej rundzie, gdzie zagra z Karabachem Agdam lub Lincolnem Red Imps. Trener mistrza Polski Dawid Szwarga po tym starciu udzielił wywiadu reporterowi “TVP Sport” – Kacprowi Tomczykowi.

– Faktycznie dzisiaj powinniśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji podbramkowych i powinniśmy strzelić co najmniej dwa gole. Zawsze gdy się takich sytuacji nie wykorzystuje, to druga połowa może być nerwowa, bo każda akcja przeciwnika może doprowadzić do wyrównania w dwumeczu – mówi Dawid Szwarga.

– Cieszę się, że mój zespół w drugiej połowie konsekwentnie utrzymał sposób gry, plan na mecz. Gratulacje dla całej drużyny, bo zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo. Łukasz Zwoliński dziś rozegrał bardzo dobre spotkanie. Oprócz tego, że strzelił dwie bramki, to jego praca w pozostałych fazach gry była na dobrym poziomie. Na pewno bardziej by mnie martwiło, gdybyśmy z takim przeciwnikiem nie kreowali sytuacji, niż fakt, że nie byliśmy aż tak skuteczni. Wierzę, że z biegiem sezonu będziemy zdobywali więcej goli – dodał.

– Jaka prognoza na dalsze etapy eliminacji? Powiedziałbym, że będziemy w stanie z każdym rywalizować. Pokazały to mecze w okresie przygotowawczym, jak sparing ze Slavią Praga, pokazało to spotkanie z Legią Warszawa. Jestem przekonany, że ta drużyna jest w stanie rywalizować z każdym i nawet jeżeli będziemy grać z potencjalnie mocniejszą drużyną, to będziemy w stanie nawiązać rywalizację i będziemy bliscy awansu do kolejnej rundy – zakończył swoją wypowiedź szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.