PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt wygrał 5:2 z Liverpoolem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Królewscy przegrywali już 0:2, ale zdołali odwrócić losy rywalizacji. Carlo Ancelotti uważa jednak, że The Reds to świetna drużyna i nie można jej lekceważyć przed rewanżem na Santiago Bernabeu.

Carlo Ancelotti docenia zwycięstwo na Anfield

Włoch uważa, że Modrić i Benzema byli kluczowi

63-latek jest gotowy na ciężki mecz rewanżowy

“Kiedy przegrywaliśmy 0:2, to pomyślałem o comebacku przeciwko Manchesterowi City”

Wczoraj byliśmy świadkami fantastycznego widowiska na Anfield, gdzie Liverpool podejmował Real Madryt w pierwszej odsłonie rywalizacji w ramach 1/8 finału Champions League. Carlo Ancelotti wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej. 63-letni Włoch pochwalił Viniciusa Juniora, który zdobył dwa gole oraz weteranów Królewskich – Karima Benzemę, Lukę Modricia i Toniego Kroosa, którzy jak zwykle odegrali kluczowe role.

– Użyłem takiej jedenastki i takiego ustawienia, aby zagrać bardziej ofensywnie i otwarcie niż w finale Paryżu. Chcieliśmy stworzyć większe zagrożenie, pokazać inny styl. Nie spodziewaliśmy się, że tak źle wejdziemy w ten mecz, ale pozostaliśmy skoncentrowani i poprawialiśmy się z minuty na minuty. Kiedy przegrywaliśmy 0:2, to pomyślałem o comebacku przeciwko Manchesterowi City – powiedział Ancelotti.

Sprawdź również:

Courtois tłumaczy się po błędzie. “Miałem trochę pecha” Wtorkowy hit Ligi Mistrzów na Anfield nie rozczarował. Było w nim wszystko – ogromne emocje, piękne bramki i zwroty akcji. Nie obyło się również bez błędów bramkarskich. Przy drugiej bramce dla Liverpoolu pomylił się Thibaut Courtois, który nie zdołał opanować piłki. Golkiper Realu Madryt wytłumaczył się z tej sytuacji. “Alisson również popełnił błąd” Pierwszy kwadrans Czytaj dalej…

– Wygrana na Anfield jest bardzo cenna, trudno tutaj się gra, jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Niestety ten dwumecz jest daleki od rozstrzygnięcia. Liverpool to świetny zespół i wychodzę z takiego założenia, że będziemy musieli cierpieć w rewanżu na Santiago Bernabeu. Dziś nasi najstarsi zawodnicy – Luka Modrić, Karim Benzema i Toni Kroos – poprowadzili nas do zwycięstwa. Vinicius jest wyjątkowy. To najbardziej zdeterminowany piłkarz na świecie – dodał.

– W styczniu wyglądaliśmy źle, ale teraz jest luty i musimy podtrzymać dobrą dyspozycję. Najlepsza i najważniejsza część sezonu dopiero przed nami – zakończył.