IMAGO / osnapix Na zdjęciu: Felix Nmecha oraz Yunus Musah

Borussia Dortmund gościła w środowy wieczór AC Milan na Signal Iduna Park

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem

Emocji w tym meczu było jak na lekarstwo

Liga Mistrzów. Borussia Dortmund remisuje z Milanem

W środowy wieczór odbył się mecz Borussii Dortmund z AC Milanem w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów grupy F. Spotkanie rozgrywane na Signal Iduna Park było niezwykle ważne zarówno dla jednych jak i drugich, ponieważ pierwsze mecze nie poszli po ich myśli.

W pierwszej połowie mieliśmy festiwal niedokładności z obu stron. Milan kompletnie nie mógł uspokoić gry w środku pola, a Borussia Dortmund nie potrafiła konkretnie zaszkodzić defensywie gości. Jedni i drudzy zagrali pierwsze 45 minut poniżej oczekiwań, a na słowa pochwały zasługują jedynie kibice gospodarzy zgromadzeni na przepięknym obiekcie Signal Iduna Park.

Druga część gry rozpoczęła się lepiej dla BVB, chcieli jak najszybciej wykorzystać fakt, że zawodnicy Milanu mogli zostać myślami w przerwie. Po części tak się stało, jednak defensorzy “Rossonerich” byli skupieni na swoich zadaniach i nie pozwalali gospodarzom zbliżyć się do bramki Mike’a Maignana na groźną odległość. W kolejnych minutach gra gości nie poprawiała się, a Borussii brakowało zęby, aby ostatecznie ukuć Milan. Przed najlepszą okazją do strzelenia gola tego dnia stał Samuel Chukwueze, ale jego wykończenie, będąc sam na sam z golkiperem, pozostawia wiele do życzenia. Spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem, po bezbarwnej grze z obu stron.

Borussia Dortmund w zbliżającym się meczu ligowym ugości na własnym obiekcie Union Berlin. Natomiast zawodników Milanu czeka wyprawa na Stadio Luigi Ferraris, gdzie zmierzą się z tamtejszą Genoą.

Borussia Dortmund – AC Milan 0:0