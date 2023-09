Lewy rozpoczyna walkę o “setkę”. Składy na Barcelona – Royal Antwerp!

FC Barcelona we wtorek rozpocznie swoje zmagania w Lidze Mistrzów. Znamy już wyjściowe składy na spotkanie Blaugrany z Royal Antwerp. W jedenastce gospodarzy znalazło się, rzecz jasna, miejsce dla Roberta Lewandowskiego.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona o godzinie 21:00 rozegra spotkanie z Royal Antwerp

Poznaliśmy już wyjściowe składy na ten mecz

Robert Lewandowski chciałby w tym sezonie dobić do stu bramek w Lidze Mistrzów. Będzie miał szansę na poprawienie swojego dorobku już we wtorkowym starciu

Barcelona – Royal Antwerp: wyjściowe składy

FC Barcelona od lat rozczarowuje na europejskiej scenie. Teraz Blaugrana trafiła do grupy, z której powinna awansować dość komfortowo. Wiadomo, jednak, że żaden z rywali nie odda rywalom punktów za darmo. We wtorek Duma Katalonii podejmie u siebie mistrzów Belgii – Royal Antwerp. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie.

Między słupkami gospodarzy zobaczymy, rzecz jasna, Marca-Andre ter Stegena. Przed nim wystąpią Joao Cancelo, Jules Kounde, Andreas Christensen oraz Alejandro Balde. Drugą linię stworzą Gavi, Frenkie de Jong i Ilkay Guendogan. Roberta Lewandowskiego wspierać będą zaś Joao Felix z Raphinhą.

Trener van Bommel postawił w bramce na Jeana Buteza. Linię obrony stworzą Jelle Bataille, Toby Alderweireld, Soumaila Coulibaly oraz Owen Wijndal. W pomocy ujrzymy Arthura Vermeera, Mandelę Keitę i Jurgena Ekkelenkampa. Vincenta Janssena oskrzydlać będą, z kolei, Michel-Ange Balikwisha i Arbnor Muja.

Onze 11 aan de aftrap tegen FC Barcelona! 👊🔴⚪ #UCL pic.twitter.com/vcOmEjT2hY — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 19, 2023

Wyjściowe składy na mecz Barcelona – Royal Antwerp:

FC Barcelona: ter Stegen – Cancelo, Kounde, Christensen, Balde – Gavi, de Jong, Guendogan – Felix, Lewandowski, Raphinha

Royal Antwerp: Butez – Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal – Vermeer, Keita, Ekkelenkamp – Balikwisha, Janssen, Muja

Początek starcia już o godzinie 21:00.

Zobacz też: FC Barcelona – Royal Antwerp: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2023).

FC Barcelona Royal Antwerp 1.20 8.00 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2023 20:10 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin