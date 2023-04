Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

13 kwietnia pierwszy mecz Lecha kontra Fiorentina

Kluby te rywalizują w ćwierćfinale Ligi Konferencji

Wiadomo w jakim składem personalnym do rywalizacji przystąpił przedstawiciel Serie A

Fiorentina wybrała piłkarzy na dwumecz z Lechem

Fiorentina to dotychczas najsilniejszy pucharowy przeciwnik Lecha w tym roku. Włoski klub jest uważany za wyraźnego faworyta. Trener Vincenzo Italiano będzie mógł skorzystać z licznego grona zawodników w dwumeczu z polskim klubem.

Bramkarze: Pietro Terraciano, Michele Cerofolini, Tommaso Martinelli*, Salvatore Sirigu

Obrońcy: Dodô, Cristiano Biraghi, Nikola Milenković, Aleksa Terzić, Luca Ranieri, Lorenzo Venuti, Lucas Martinez Quarta, Costantino Favasuli*, Igor,

Pomocnicy: Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara, Gaetano Castrovilli, Alfred Duncan, Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora, Lorenzo Amatucci*, Alessandro Bianco*, Dimo Krastev*, Antonín Barák

Napastnicy: Luka Jović, Arthur Cabral, Jonathan Ikoné, Nicolás González, Riccardo Sottil, Filippo Distefano*, Eljon Toci*, Fallou Sene*, Josip Brekalo, Christian Kouamé.

* zawodnicy zgłoszeni na listę B. Na listę B można zgłosić wychowanków oraz zawodników do 21. roku życia. Wg przepisów UEFA wychowanek to zawodnik, którzy reprezentuje barwy klubu przez co najmniej trzy lata pomiędzy 15. a 21. rokiem życia.

