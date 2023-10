IMAGO / ANP Na zdjęciu: Pascal Jansen

W spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej LKE AZ Alkmaar podejmuję Legię Warszawa

Gospodarze rozpoczęli pucharowe zmagania od porażki, natomiast Wojskowi od zwycięstwa

Pascal Jansen, opiekun AZ, z uznaniem wypowiedział się o dzisiejszym przeciwniku

AZ – Legia. Trener Alkmaar świadomy siły rywala

AZ Alkmaar rozpoczęło rozgrywki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy od falstartu. Holendrzy mimo prowadzania 3:0 z ekipą Zrinjskiego Mostaru dali sobie strzelić aż cztery gole i ostatecznie przegrali 3:4. Porażka w pierwszym meczu i to z niżej notowaną drużyną oznacza, że AZ już nie ma miejsca na kolejne niekorzystne rozstrzygnięcia.

Pascal Jansen, trener gospodarzy, jest świadomy sytuacji swojego zespołu i siły rywala, czyli Legii Warszawa, co potwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej:

– Oczywiście chcemy wygrać każdy mecz. Ale kiedy zaczynasz zmagania od porażki, to rzeczywiście w drugim starciu jest większa presja. Gramy u siebie z silnym przeciwnikiem, co Legia pokazała w meczu z Aston Villą. Jednak jak zwykle skupiamy się tylko na sobie. Dobrze przygotowaliśmy się do tego spotkania, ponieważ mamy coś do naprawienia. Te nieudane 35 minut w pojedynku z Mostarem zostało już rozegrane, a my nie pokazaliśmy się w nich z najlepszej strony. Chcemy awansować, więc musimy poradzić sobie z tym falstartem.