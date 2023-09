Zrinjski Mostar sprawił sensację w spotkaniu z Alkmaarem. Bośniacki klub do przerwy przegrywał 0:3 z holenderskim zespołem, a ostatecznie wygrał 4:3. To oznacza, że sytuacja w grupie "E" Ligi Konferencji, gdzie mamy jeszcze Legię Warszawa i Aston Villę, jest obecnie niezwykle ciekawa.

IMAGO / ANP Na zdjęciu: Zvonimir Kozulj

Zrinjski Mostar sensacyjnie pokonał Alkmaar w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji

Bośniacy przeprowadzili niesamowitą remontadę – przegrywali 0:3, a wygrali 4:3

Dwie bramki gospodarzom zapewnił Zvonimir Kozulj, który grał w Polsce

Zrinjski Mostar odrobił straty, Bośniacy sprawili sensację

Alkmaar był zdecydowanym faworytem w rywalizacji ze Zrinjskim Mostarem w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wyjazd do Bośni i Hercegowiny okazał się jednak dla Holendrów bardzo wymagający.

Co prawda goście rozegrali świetne czterdzieści pięć minut – do przerwy prowadzili 3:0, ale to, co stało się po zmianie stron, jest niewytłumaczalne. Gospodarze wzięli się za odrabianie strat i dokonali wręcz niemożliwego.

Zrinjski Mostar w drugiej połowie strzelił cztery bramki i ostatecznie pokonał Alkmaar 4:3. Autorem dwóch goli dla Bośniaków był Zvonimir Kozulj, który w przeszłości występował dla Pogoni Szczecin, Bruk-Bet Termaliki Nieciecza i Sandecji Nowy Sącz.

Tabela grupy “E” Ligi Konferencji prezentuje się następująco – pierwszy jest Zrinjski Mostar, druga Legia Warszawa, trzeci Alkmaar, a ostatnia Aston Villa.

HSK Zrinjski Mostar – AZ Alkmaar 4:3 (0:3)

0:1 Van Brederode 10′

0:2 Mijnans 32′

0:3 De Wit 44′

1:3 Kozulj 48′

2:3 Corluka 68′

3:3 Hrvanović 71′

4:3 Kozulj 81′