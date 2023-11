Reprezentant Polski wyróżniony. Jego bramka najładniejszą w całej Lidze Konferencji [WIDEO]

fot. Imago/PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski popisał się fantastycznym trafieniem w meczu z Fenerbahce

Łudogorec nieoczekiwanie pokonał Turków 2-0

Bramka pomocnika została uznana najładniejszą w całej Lidze Konferencji

Fantastyczny gol Piotrowskiego nagrodzony

Jakub Piotrowski od pewnego czasu prezentują bardzo dobrą formę, czym zapracował na powołanie do reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik pojawi się również na listopadowym zgrupowaniu, a na zaufanie Michała Probierza odpowiedział fantastyczną bramką w czwartkowym meczu Ligi Konferencji Europy.

Łudogorec sensacyjnie ograł przed własną publicznością Fenerbahce, dając sobie jeszcze niejako nadzieję na awans do fazy pucharowej. Kluczową rolę w tym spotkaniu odegrał Piotrowski, który w 18. minucie zapewnił prowadzenie swojej drużynie. Zdecydował się on na strzał zza pola karnego, posyłając piekielnie mocną bombę prosto w okienko. Bramkarz tureckiej ekipy nawet nie zareagował, odprowadzając jedynie piłkę do własnej siatki.

Trafienie Piotrowskiego było doprawdy imponujące. Zostało nawet wybrane bramką kolejki całej Ligi Konferencji Europy.