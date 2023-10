Reakcja na szczycie władz. Padła obietnica ze strony Holandii

Co i dlaczego wydarzyło się po meczu AZ - Legia? Na to pytanie poznamy odpowiedź zapewne już niedługo, ponieważ o 14:00 na stadionie przy Łazienkowskiej odbędzie się konferencja Dariusza Mioduskiego. Ale zanim do niej dojdzie, premier Mateusz Morawiecki postanowił skontaktować się ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jaką odpowiedź otrzymał polski polityk?