Lech Poznań ma ogromną szansę na to, aby wywalczyć awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Pierwsze starcie Kolejorza z Bodo/Glimt zakończyło się bezbramowym remisem. Godne uwagi jest to, że norweski team nie potrafił wypracować sobie na swoim stadionie tak naprawdę żadnej klarownej sytuacji strzeleckiej. Prezentujemy przewidywane składy na starcie przy Bułgarskiej.

Lech Poznań może osiągnąć kolejny cel w tej kampanii

Kolejorz stoi przed szansą wywalczenia awansu do kolejnej fazy rozgrywek w europejskich pucharach

Na drodze Kolejorza stanie wicelider ligi norweskiej

Lech Poznań gra o spełnienie marzeń

Lech Poznań przystąpi do potyczki z Bodo/Glimt, chcąc podnieść się z kolan po porażce z Zagłębiem Lubin (1:2). Jednocześnie mistrz Polski ma nadzieję, że wywalczy przepustkę do gry w kolejnej fazie rozgrywek.

Poznański team będzie musiał radzić sobie bez Radosława Murawskiego, co na pewno będzie dużym osłabieniem dla Lecha. Tym bardziej że według wielu głosów zawodnik jest uważany za jednego z kandydatów do gry w reprezentacji Polski. 28-latek będzie pauzował za żółte kartki. W drużynie Johna van den Broma zabraknie także kontuzjowanego Barry’ego Douglasa.

Wszystko wskazuje na to, że w środku pola obok Jespera Karlstroema wystąpi Filip Dagerstal. W ataku lechitów ma natomiast wystąpić Mikael Ishak, mający za swoimi plecami takich graczy jak Filip Marchwiński i Filip Szymczak. Dużo w grze Lecha powinno zależeć również od postawy Kamila Skórasia.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Bodo Glimt

Lech: Bednarek – Pereira, Salamon, Milić, Czerwiński, Dagerstal, Karlstroem, Skóraś, Marchwiński, Szymczak, Ishak

Bodo/Glimt: Lund – Wembangomo, Moe, Lode, Sorensen, Berg, Konradsen, Vetlesenm Mvuka, Pellegrino, Pemi.

