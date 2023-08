IMAGO / KRZYSZTOF CICHOMSKI / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson, Pogoń Szczecin

Już dzisiaj wieczorem Pogoń Szczecin rozegra kolejny mecz w eliminacjach Ligi Konferencji Europy

“Portowców” czeka wymagający rywal, a mianowicie Gent

Głos przed tym spotkaniem zabrał trener Jens Gustafsson

“Czeka na nas trudny przeciwnik”

Dotychczas wszystkie cztery zespoły z Ekstraklasy, które przystępowały do rozgrywek europejskich grają dalej. Najtrudniejsze jednak zadanie, aby przejść do następnej rundy będzie miała Pogoń Szczecin. “Portowcy” bowiem już dzisiaj wieczorem zmierzą się z belgijskim Gentem. Faworyt tego spotkania jest jeden, ale ekipa Jensa Gustafssona chce sprawić niespodziankę, o czym mówi na konferencji przed meczem sam szkoleniowiec.

– Jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy się w tym miejscu, że możemy zagrać w Belgii. Spoglądamy już w stronę meczu, wiemy, że czeka na nas trudny przeciwnik. Jesteśmy na niego bardzo dobrze przygotowani. Bardzo dobrze zaczęliśmy rozgrywki. W podobnym stylu kończyliśmy zresztą poprzedni sezon. Podchodzimy do spotkań z Gent z pewnością siebie – powiedział szkoleniowiec.

– Gdy gramy w Polsce, wiemy wszystko o naszych przeciwnikach. Znamy taktykę rywala, jego jakość, skład. W ostatnich tygodniach wnikliwie obserwowaliśmy Gent, natomiast wciąż nie stanęliśmy naprzeciw siebie, dlatego też trudno to porównywać w taki sposób. Na pewno zaobserwowaliśmy, że to bardzo wartościowy zespół z mnóstwem jakości indywidualnej. Osobiście obserwuję Gent od kilku lat i myślę, że obecnie jako zespół wygląda bardzo dobrze. My musimy skupiać się na sobie – wierzyć w nasze możliwości, grać tak, jak ma grać Pogoń – dodał.

