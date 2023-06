IMAGO/MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL Na zdjęciu: Pogoń Szczecin, Aleksander Gorgon

Pogoń Szczecin rozpocznie eliminacje Ligi Konferencji UEFA od drugiej rundy

“Portowcy” zmierzą się z Linfield FC lub KF Vllaznia

Cel na grę w Europie wskazał Aleksander Gorgon

“O tych dwóch potencjalnych rywalach nikt z nas dotychczas zbyt wiele nie słyszał”

Pogoń Szczecin rozpocznie eliminacje do Ligi Konferencji Europy od drugiej rundy. Choć zespół z Polski nie był rozstawiony, to trafił na potencjalnie najsłabszych rywali. “Portowcy” zmierzą się z Linfield z Irlandii Północnej lub z albańską Vllaznią. Rywala wyłoni bezpośrednie starcie pomiędzy tymi drużynami. Teraz losowanie skomentował Aleksander Gorgon.

– Wiadomo, że zajęcia na boisku sprawiają nam więcej przyjemności niż te na siłowni, ale to jest po prostu także ważna część przygotowań. Jeśli chodzi o naszą formę, to myślę, że nie mamy na co narzekać. W trzy tygodnie nie jesteś w stanie aż tak dużo stracić – stwierdził Aleksander Gorgon w rozmowie z oficjalną stroną Pogoni Szczecin.

– To, który kierunek mi się bardziej podoba nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Obojętnie, czy przyjdzie nam zagrać w dużym, pięknym mieście, czy niewielkiej, nieznanej miejscowości, to i tak my piłkarze będziemy w niej mieli okazję zwiedzić na dobrą sprawę tylko lotnisko, hotel i boisko – dodał.

– Podchodzimy z szacunkiem do każdego przeciwnika, niezależnie kogo ostatecznie przydzieli nam los. Sądzę, że o tych dwóch potencjalnych rywalach nikt z nas dotychczas zbyt wiele nie słyszał – powiedział pomocnik szczecinian.

– Przyjdzie czas na to, aby przeanalizować ich grę, sprawdzić, co mają do zaoferowania, jaki styl prezentują. Do tego jednak jeszcze trochę. Tak jak mówiłem wcześniej – naszym celem jest to, aby nasza podróż w Europie potrwała jak najdłużej – zakończył.

Czytaj więcej: Lech zdecydowanym faworytem, egzotyczna podróż Legii. Pogoń jeszcze poczeka na rywala w LKE