Lech Poznań w dwumeczu 1/4 finału Ligi Konferencji zmierzy się Fiorentiną. Tymczasem ciekawe informacje przekazał portal Sport.pl, przekonując, że na dzisiaj żadna otwarta stacja telewizyjna nie posiada praw do pokazania nie tylko meczu wyjazdowego, ale także w roli gospodarza, co do tej pory było domeną TVP.