West Ham odrobił straty

Wobec niepowodzeń na krajowym podwórku kibice West Hamu wierzyli, że ich ulubieńcy odbiją sobie w półfinałowym starciu z AZ Alkmaar niepowodzenia ligowe. Mecz z holenderską drużyną zaczął się dla Młotów źle. Na kilka minut przed przerwą Tijjani Reijnders wykorzystał dogranie od Svena Mijansa i pokonał Alphonse Areolę. Nie popisał się w tej sytuacji bramkarz West Hamu.

Młoty w drugiej odsłonie meczu wzięły się do odrabiania strat i udało im się w 67. minucie doprowadzić do wyrównania. Rzut karny na gola zamienił wówczas Mohamed Benrahma. Dziewięć minut później Michail Antonio znalazł się w odpowiednim miejscu i dobił do siatki futbolówkę, zmieniając wynik na 2:1.

Wyniki półfinałów Ligi Konferencji

Fiorentina – FC Basel 2:1 (1:0)

1-0 Carbral 25′

1-1 Diouf 71′

1-2 Zeqiri 90+3′

West Ham – AZ Alkmaar 2:1 (0:1)

0-1 Reijnders

1-1 Benrahma (k) 67′

2-1 Antonio 76′

