Po spotkaniu Legii Warszawa z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji doszło do skandalu. Holenderska policja oraz ochrona w sposób niedopuszczalny potraktowała zawodników wicemistrza Polski, przez co Radovan Pankov i Josue trafili do aresztu. Serbski defensor za pośrednictwem portalu "Legia.net" opublikował oficjalne oświadczenie.