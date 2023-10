Mecz AZ Alkmaar - Legia Warszawa mógł przejść bez większego echa gdyby nie to, co działo się po jego zakończeniu. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce pod AFAS Stadium, zatrzymano Josue i Radovana Pankova. Marcin Szymczyk z portalu Legia.net ujawnił stosunkowo pozytywne informacje dot. obu piłkarzy.

IMAGO/ PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Josue (AZ Alkmaar - Legia)

Po spotkaniu AZ Alkmaar – Legia Warszawa doszło do ogromnego zamieszania

W wydarzeniach wzięli udział m.in. Josue i Radovan Pankov, którzy zostali zatrzymani przez lokalną policję

Piłkarze mają wrócić do Polski jeszcze dzisiaj wieczorem

Legia. Josue i Pankov jeszcze dzisiaj wrócą do Polski

Josue i Radovan Pankov byli jednymi z “bohaterów” wydarzeń, które miały miejsce po spotkaniu AZ Alkmaar – Legia Warszawa. Duet piłkarzy Wojskowych został zatrzymany przez policję w dosyć niejasnych okolicznościach. Według lokalnych mediów Pankov miał zaatakować i poważnie poturbować jednego z ochroniarzy, natomiast Portugalczyk nie chciał zostawić swojego kolegi z drużyny samego.

Wydawało się, że duet z Warszawy prędko nie wróci do kraju. Sugerowano, że gracze stołecznej ekipy mogą spędzić w areszcie nawet 72 godziny, co automatycznie wykluczyłoby ich udział z niedzielnego meczu Legia – Raków. Jednak jak informuje Marcin Szymczyk z portalu Legia.net zdradził, że “Josue i Pankov dziś wieczorem wrócą do Polski, natomiast teraz czekają na zeznania poszkodowanego, po czym zostaną zwolnieni”.