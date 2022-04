fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wyniki czwartkowych meczów 1/4 finału Ligi Konferencji. Leicester City, AS Roma, Olympique Marsylia i Feyenoord Rotterdam to zespoły, które wywalczyły awans do półfinałów rozgrywek. Bardzo ciekawe zawody miały miejsce w Rzymie, gdzie Giallorossi pokonali pewnie Bodo/Glimt (4:0). Asystę w tym starciu zaliczył Nicola Zalewski.

Liga Konferencji: Roma zabawiła się z Bodo/Glimt

12 goli padło w czterech rewanżowych spotkaniach 1/4 finału Ligi Konferencji. Aż trzy były udziałem Nicolo Zaniolo, który skompletował hat-tricka w rywalizacji Romy z Bodo/Glimt. Przy jednej z bramek Włocha kapitalną asystę zaliczył Nicola Zalewski. Ostatecznie rzymianie wygrali 4:0.

Finalnie w kolejnej rundzie znalazł się też Olympique Marsylia, gdzie gra Arkadiusz Milik. Polski napastnik z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał. Ekipa z Ligue 1 wygrała jednak 1:0 z PAOK Saloniki dzięki golowi Dimitri Payeta.

W pozostałych dwóch potyczkach Leicester City okazał się lepszy od PSV Eindhoven, wygrywając 2:1. Tymczasem Feyenoord Rotterdam pokonał na wyjeździe Slavię Praga aż 3:1. W półfinale team z Eredivisie zmierzy się z OM. Z kolei Lisy z King Power Stadium zagrają z Wilkami z Serie A.

Wyniki meczów 1/4 finału Ligi Konferencji

PSV Eindhoven – Leicester City 1:2 (1:0)

1:0 Zahavi 27′

1:1 Maddison 77′

1:2 Pereira 88′

AS Roma – Bodo/Glimt 4:0 (3:0)

1:0 Abraham 5′

2:0 Zaniolo 23′

3:0 Zaniolo 29′

4:0 Zaniolo 49′

PAOK Saloniki – Olympique Marsylia 0:1 (0:1)

0:1 Payet 34′

Slavia Praga – Feyenoord Rotterdam 1:3 (1:1)

0:1 Dessers 2′

1:1 Traore 14′

1:2 Dessers 59′

1:3 Sinisstera 78′

Czytaj więcej: Barcelona rozczarowała, Camp Nou zostało przejęte przez Eintracht [WIDEO]