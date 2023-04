PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon został zawieszony na trzy miesiące

Lech dowiedział się o tym w dniu meczu z Fiorentiną

Do sprawy odniósł się prezes mistrza Polski, Piotr Rutkowski

Rutkowski zły na UEFA: trzeba było to zrobić tydzień temu

Jakiś czas temu okazało się, że Bartosz Salamon zaliczył wpadkę dopingową. Obrońca Lecha po tym zdarzeniu zagrał z Wartą Poznań. Karę trzech miesięcy zawieszenia otrzymał dopiero w dniu meczu z Fiorentiną. Do sytuacji odniósł się prezes Lecha.

– Można go było zawiesić tydzień temu, jak się dowiedzieliśmy, że próbka wyszła pozytywna. Trzeba było to zrobić wtedy. Można to było zrobić wczoraj, przedwczoraj, jutro – mówi Piotr Rutkowski przed kamerami Viaplay.

– To jest wkurzające, że UEFA robi taką sytuację w dzień meczowy. Trzeba było to zrobić tydzień temu. Nic nowego się nie dowiedzieliśmy, a tak jest to wkurzenie – skomentował prezes Lecha przed meczem z Fiorentiną.

