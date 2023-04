PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech ma przed sobą rywalizację z Fiorentiną o półfinał Ligi Konferencji

Mecze ćwierćfinałowe odbędą się 13 i 20 kwietnia

Mistrz Polski opublikował swoją kadrę na spotkania z włoskim klubem

Liga Konferencji: kadra Lecha na Fiorentinę

Lech już 13 kwietnia zagra w historycznym dla siebie ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Przeciwnikiem będzie Fiorentina, która 20 kwietnia zorganizuje u siebie rewanż. Polski klub przekazał kogo do dyspozycji będzie miał John van den Brom.

Bramkarze: Mateusz Mędrala*, Filip Bednarek, Dominik Holec

Obrońcy: Joel Pereira, Barry Douglas, Pedro Rebocho, Michał Gurgul*, Antonio Milić, Bartosz Salamon, Bartosz Tomaszewski*, Filip Dagerstål, Mateusz Żukowski, Lubomir Šatka, Alan Czerwiński

Pomocnicy: Jesper Karlström, Afonso Sousa, Filip Marchwiński*, Gio Tsitaishvili, Maksymilian Dziuba*, Michał Skóraś, Radosław Murawski, Kristoffer Velde, Nika Kvekveskiri, Adriel Ba Loua, Jakub Antczak*

Napastnicy: Mikael Ishak, Filip Szymczak*, Joao Amaral, Artur Sobiech

* zawodnicy zgłoszeni na listę B. Na listę B można zgłosić wychowanków oraz zawodników do 21. roku życia. Wg przepisów UEFA wychowanek to zawodnik, który reprezentuje barwy klubu przez co najmniej trzy lata pomiędzy 15. a 21. rokiem życia.

