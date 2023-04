PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech zmierzy się z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji

W tym spotkaniu nie zagra trzech zawodników Kolejorza: Dagerstal, Szymczak i Murawski

Początek meczu o godzinie 21:00

Lech bez Dagerstala, Szymczaka i Murawskiego w starciu z Fiorentiną

Lech Poznań w drodze do ćwierćfinału Ligi Konferencji wyeliminował wiosną Bodo/Glimt oraz Djurgardens IF, a wcześniej poradził sobie w fazie grupowej, w której rywalizował między innymi z Villarreal. Teraz czeka go jednak zdecydowanie najtrudniejsza przeprawa, a rywalem Kolejorza będzie włoska Fiorentina.

Szkoleniowiec Lecha Poznań John van den Brom w meczu z Fiorentiną nie będzie mógł skorzystać z trzech zawodników. Filip Dagerstal i Filip Szymczak leczą obecnie urazy, natomiast Radosław Murawski jest zawieszony za kartki. Z kolei popularna Viola przybyła do Wielkopolski w swoim najmocniejszym zestawieniu, a w kadrze brakuje jedynie pauzującego za kartki obrońcy Lucasa Martineza Quarty.

Według mediów, Vicenzo Italiano pośle do boju swoją najmocniejsza jedenastkę, a ewentualne roszady w składzie mogą być jedynie “kosmetyczne”. Oczywiście na identyczny ruch zdecyduje się Van den Brom, choć w prasie są pewne rozbieżności odnośnie wyboru pierwszego składu. Niektórzy do gry w ofensywie typują Marchwińskiego, inni uważają, że będzie to Ba Loua.

Ostateczną decyzję poznamy pewnie około godziny 20:00, czyli na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem arbitra zaplanowanym na 21:00. Rewanż we Florencji odbędzie się 20 kwietnia.

Przewidywane składy na mecz Lech – Fiorentina

Lech: Bednarek – Pereira, Salamon, Milić, Rebocho – Karlstrom, Kvekveskiri – Marchwiński, Sousa, Skóraś – Ishak.

Fiorentina: Terracciano – Dodo, Milenković, Igor, Biraghi – Amrabat, Mandragora – Gonzalez, Barak, Saponara – Jović.

