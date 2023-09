KRC Genk – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2023)

IMAGO Na zdjęciu: Christian Kouame

KRC Genk – ACF Fiorentina, typy i przewidywania

Obie drużyny prezentują wysoką jakość sportową Bliżej nam jednak do uznawania Fiorentiny za faworyta czwartkowej potyczki. Finalista poprzedniej edycji Ligi Konferencji zamierza ponownie włączyć się do walki o udział w decydującym meczu. Pierwszy krok to pokonanie Genku, co naszym zdaniem stanie się faktem.

KRC Genk – ACF Fiorentina, ostatnie wyniki

Genk w lidze belgijskiej rozegrał dotychczas sześć meczów. Dorobek punktowy tego zespołu to 11 oczek, na co składają się: trzy zwycięstwa, dwa remisy oraz jednak porażka. Pozwala to plasować się na szóstej lokacie w tabeli. Mniej ligowych meczów ma za sobą Fiorentina, która zaprezentował się cztery razy we włoskiej elicie. Fiołki wywalczyły 7 na 12 możliwych punktów, co sprawia, że są ósmą siłą Serie A.

KRC Genk – ACF Fiorentina, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą, więc tym bardziej warto czekać na premierową potyczkę Genk kontra Fiorentina.

KRC Genk – ACF Fiorentina, transmisja meczu

Pojedynku Genk kontra Fiorentina nie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Starcie będzie dostępne jedynie jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska należy wykupić abonament.

