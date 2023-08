Legia Warszawa już w czwartek o godzinie 19:00 zmierzy się na własnym obiekcie z Austrią Wiedeń w ramach III rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawił się Kosta Runjaić, który stwierdził, że jego podopieczni są w świetnej formie.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa już w czwartek zmierzy się z Austrią Wiedeń

Na przedmeczowej konferencji pojawił się Kosta Runjaić

Szkoleniowiec przyznał, że jego podopieczni są w znakomitej formie

Legia Warszawa. Kosta Runjaić przed meczem z Austrią Wiedeń

W czwartek o godzinie 19:00 Legia Warszawa na własnym stadionie podejmie Austrię Wiedeń w ramach III rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. W przedmeczowej konferencji prasowej wziął udział Kosta Runjaić, który otwarcie przyznał, że jego zawodnicy są w wybitnej formie.

– Nie obawiamy się żadnego piłkarza Austrii Wiedeń. Nasi piłkarze są w wybitnej formie, jak chociażby Tomas Pekhart, który siedzi obok mnie. Ten zawodnik świetnie się prezentuje i wnosi duże doświadczenie. Na szczeblu międzynarodowym, w takich pojedynkach, bardzo często decyduje kolektyw i znalezienie złotego środka między atakiem a obroną. Jeżeli to się uda, to dopiero wtedy do głosu dojdą nasze indywidualne umiejętności. Austria Wiedeń na pewno o tym wie i pracuje nad tym, aby wyeliminować naszą jakość. Czekam z niecierpliwością na ten dwumecz – mówił Kosta Runjaić cytowany przez stronę “Legia.com”.

– Do obydwu spotkań musimy podejść z odpowiednią energią. Nasze poczynania boiskowe muszą być pewne – zarówno z piłką przy nodze, jak i bez niej. Będziemy musieli wyjść z punktu kolektywu. Cała drużyna musi mieć odpowiednią energię i zrealizować założenia taktyczne. Taka mieszanka będzie potrzebna do osiągnięcia sukcesu w tej rywalizacji – dodał szkoleniowiec warszawskiego klubu.

Sprawdź także: Van den Brom zirytowany dziennikarzami. “Dlaczego ciągle muszę to tłumaczyć”