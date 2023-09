iMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Legia Warszawa jest jedną z dwóch polskich drużyn, które jesienią będą występować w fazie grupowej europejskich pucharów

Wicemistrzowie Polski zagrają w grupie E Ligi Konferencji

Rywalami Legii będą AZ Alkmaar, Aston Villa i Zrinjski Mostar

Kiedy gra Legia?

Legia Warszawa skutecznie przebrnęła przez eliminacje do fazy grupowej Ligi Konferencji i jesienną dostarczy kolejnych emocji swoim kibicom. Wicemistrzowie Polski od 21 września do 14 grudnia 2023 roku rywalizować będą w grupie E tych rozgrywek. Losowanie przydzieliło Legię do jednej grupy z zespołami AZ Alkmaar, Aston Villi i Zrinjski Mostar. Wszystkie zespoły zagrają systemem każdy z każdym, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe.

Dziś @LegiaWarszawa zaczyna rywalizację w Lidze Konferencji. A pierwszym rywalem zdobywcy Pucharu Polski będzie @AVFCOfficial 💥

Rozkład jazdy Legionistów w LKE👇 pic.twitter.com/ChbHMwToIs — Goal.pl (@goalpl) September 21, 2023

Terminarz Legii w Lidze Konferencji

Legia Warszawa rywalizację w fazie grupowej Ligi Konferencji rozpocznie od meczu z Aston Villą przed własną publicznością. Spotkanie rozegrane zostanie 21 września o godzinie 18:45. Poniżej prezentujemy terminarz meczów Legii w grupie E.