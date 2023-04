Bartosz Salamon otrzymał we wtorek pozytywny wynik testu antydopingowego, który został wykonany po meczu z Djurgarden. Na wiadomości mediów zareagował członek sztabu medycznego szwedzkiego klubu.

Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon na ustach szwedzkich mediów

W obliczu poważnych problemów stanął we wtorek Bartosz Salamon. Obrońca Lecha Poznań otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego, który został przeprowadzony po meczu pucharowym z Djurgarden. Klub stoi murem za zawodnikiem, który opublikował już oświadczenie w tej sprawie.

Informacja o wykryciu niedozwolonej substancji w organizmie Salamona nie uszła uwadze szwedzkich mediów. Do sprawy odniósł się członek sztabu medycznego Djurgarden, Kalle Barring.

– Pierwsze, o czym się myśli, to nadzieja, że to pomyłka, bo to głupie, jeśli potrzebujesz wygrywać poprzez oszustwo, szczególnie jeśli chodzi o ważne mecze – stwierdził w rozmowie z mediami.

– Mamy oczywiście nadzieję, że to nie było celowe, liczymy na fair play. Czasami zdarza się, że przegapisz jakąś dyspensę lub coś w tym stylu, ponieważ to skomplikowane rzeczy i jest sporo do zapamiętania, ale musisz sobie z tym poradzić na tym poziomie – dodał.

Na ten moment zawodnik nie jest zawieszony i może rozgrywać mecze w barwach Lecha Poznań. Kolejorzowi nie grozi również walkower. Klub czeka jednak na wyjaśnienie sprawy i oficjalną decyzję Polskiej Agencji Antydopingowej.

