PressFocus Na zdjęciu: Kibice Bodo/Glimt

Bodo/Glimt ogłosiło kadrę na fazę pucharową Ligi Konferencji Europy. Norweska drużyna w 1/16 finału podejmie Lecha Poznań. Pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami już 16 lutego.

Bodo/Glimt podało kadrę na dwumecz Lechem

Stawką tego pojedynku będzie awans do 1/8 finału

Joel Mugisha Mvuka znalazł się na liście norweskiego zespołu

Bodo/Glimt gotowe na Lecha Poznań, znamy kadrę Norwegów

Kluby, które awansowały do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, mogły dokonać trzech zmian w swojej kadrze względem rywalizacji w fazie grupowej. Bodo/Glimt oficjalnie ogłosiło listę zawodników, którzy będą mogli zagrać z Lechem Poznań w 1/16 finału tych europejskich rozgrywek.

Na liście przygotowanej przez trenera Kjetila Knutsena nie zabrakło m.in. Joela Mugishy Mvuki, który podczas zimowego okienka transferowego za 5,5 miliona euro został kupiony przez francuskie Lorient. 20-letni skrzydłowy jednak od razu powędrował na wypożyczenie do dotychczasowej ekipy.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Bodo/Glimt a Lechem Poznań odbędzie w czwartek 16 lutego godzinie 21:00, a rewanż na Bułgarskiej zostanie rozegrany tydzień później o tej samej godzinie.

Kadra Bodo/Glimt:

Bramkarze: Julian Faye Lund, Marcus Andersen*

Obrońcy: Brice Wembangomo, Isak Amundsen, Brede Moe, Lucas Kubr, Marius Lode, Adam Sorensen

Pomocnicy: Amahl Pellegrino, Albert Gronbaek, Hugo Vetlesen, Ulrik Saltnes, Morten Konradsen, Sondre Brunstad Fet, Joel Mugisha Mvuka, Patrick Berg

Napastnicy: Runar Espejord, Sondre Sorli, Faris Pemi Moumbagna, Nino Zugelj, Lars-Jorgen Salvesen

* zawodnicy zgłoszeni na listę B. Na listę B można zgłosić wychowanków oraz zawodników do 21. roku życia. Wg przepisów UEFA wychowanek to zawodnik, którzy reprezentuje barwy klubu przez co najmniej trzy lata pomiędzy 15. a 21. rokiem życia.