PressFocus Na zdjęciu: Josue

AZ przegrało wczoraj 1-2 z Aston Villą, przez co ich szanse na awans są już tylko matematyczne

Holenderskie media sugerują, że Legia dogada się z angielskim zespołem, żeby wyrzucić AZ z pucharów

Relacje na linii Legia – AZ są bardzo napięte od czasu głośnej afery na parkingu po meczu w Holandii

Legia i Aston Villa mogą się dogadać i wyrzucą AZ z Ligi Konferencji

Mimo prowadzenia 1-0 w meczu AZ nie było w stanie dowieść wyniku do końca. Tym samym przegrało z Aston Villą 1-2 i znacząco skomplikowało sobie drogę do wyjścia z grupy w Lidze Konferencji. Vangelis Pavlidis strzelił bramkę dla gości na początku drugiej połowy, jednak drużyna z Villa Park odpowiedziała dwoma trafieniami Diego Carlosa oraz Ollie Watkinsa. Wyjazdowa porażka Holendrów sprawiła, że aktualnie zajmują ostatnie miejsce w grupie z dorobkiem 3 punktów. Do Legii i Aston Villi tracą 6 oczek. Co oznacza, że jeśli chcą awansować, musieliby wygrać oba następne starcia z wyżej wymienionymi rywalami.

Holenderskie media sugerują, że oba kluby mogą dojść do porozumienia, aby wyrzucić AZ z europejskich pucharów. Przywołują również temat afery związanej z zatrzymaniem piłkarzy Legii Warszawa przez holenderską policję oraz pobicie prezesa stołecznego klubu. Biorąc pod uwagę te okoliczności “De Telegraaf” twierdzi, że “dogadanie się” polskiego i angielskiego klubu jest opcją realną.

– “Matematycznie rzecz biorąc, Alkmaar ma jeszcze minimalne szanse na przezimowanie w Europie. W takim przypadku musi wygrać nie tylko dwa ostatnie mecze, w tym rewanżowy wyjazd z Legią Warszawa, na który nie bez powodu czeka się z obawą i drżeniem” – piszą.

– “Jeśli Polacy ukradną punkt Aston Villi w Anglii, to i tak będą poza zasięgiem AZ. Ten drugi scenariusz nie jest do końca nie do pomyślenia: Legia już w pierwszym meczu z Anglikami zanotowała spektakularne zwycięstwo u siebie. Co więcej, oba kluby również mogą się dogadać” – twierdzi holenderska gazeta.