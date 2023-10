Legia Warszawa wyszła na prowadzenie w meczu z HŠK Zrinjski Mostar w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. W 63. minucie spotkania do siatki rywali trafił Blaz Kramer. Stołeczna ekipa prowadzi 2:1.

Legia próbuje odkuć się po słabych ostatnich meczach

Na stadionie w Mostarze tablica wyników wskazuje wynik 1:2

Na prowadzenie jako pierwsi wyszli gospodarze, ale “Wojskowi” odpowiedzieli już po trzech minutach

Po przerwie Legia wyszła na prowadzenie

Szybka odpowiedź Legii

W Mostarze Legia Warszawa mierzy się właśnie z ekipą HŠK Zrinjski w ramach meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Początkowe minuty spotkania były dość wyrównane. Niemniej to gospodarze wyszli jako pierwsi na prowadzenie za sprawą uderzenia Nemanji Bilbija, który strzałem z okolic piątego metra pokonał Dominika Hładuna, co doskonale widać na poniższym materiale wideo.

Na odpowiedź Legii nie trzeba było jednak długo czekać, a właściwie to na trafienie piłkarza ekipy z Bośni i Hercegowiny, bowiem do swojej bramki piłkę skierował Slobodan Jakovljevic. Do przerwy w Mostarze wynik 1:1.

Po zmianie stron sytuacja przybrała nieco bardziej dynamicznego obrotu spraw. A to głównie za sprawą dwóch nieuznanych goli dla zespołu gospodarzy. Na szczęście trafienie Blaza Kramera z 63. minuty spotkania pozwoliło objąć ekipie Kosty Runjaicia prowadzenie w tym spotkaniu. Trafienie napastnika doskonale widać na wideo.

