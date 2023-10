Nowe wieści ws. powrotu Legii z Holandii. “Nie ma w planach”

Po spotkaniu AZ Alkmaar – Legia Warszawa doszło do ogromnego zamieszania. Według najnowszych doniesień, Wojskowi przeszli już odprawę na lotniku. Wśród nich nie ma jednak dwóch zatrzymanych piłkarzy.

PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci w meczu z Alkmaar

Josue i Radovan Pankov zostali zatrzymani po spotkaniu AZ Alkmaar – Legia Warszawa

Jak poinformował Paweł Gołaszewski z gazety Piłka Nożna, większość zespołu przeszła już odprawę na lotnisku i wraca do Polski

W gronie tym nie ma jednak wspomnianych Josue i Pankova, a także dyrektora drużyny i prawnika

Pankov i Josue nadal oddzieleni od Legii. Prawnik też został w Holandii

Nie milknie echo skandalu, do jakiego doszło po zakończeniu spotkania AZ Alkmaar – Legia Warszawa. Według holenderskich mediów, Josue i Radovan Pankov zaatakowali ochroniarzy w drodze do autobusu, za co zostali zatrzymani. Tak sprawę relacjonuje Dominik Piechota z Kanału Sportowego.

Piechota: Pankov i Josue nie polecą z całym zespołem do Polski. Wyszli spod stadionu w kajdankach. W nocy trener i prawnik Legii szukali komisariatu, w którym są piłkarze. Policja jednak powiedziała, że do 9 nie poda żadnej informacji z obawy przed szturmem kibiców.#KSPoranek pic.twitter.com/aFoIeqU3Vd — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 6, 2023

Doniesienia potwierdził Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej. Dodał też, że póki co Legia nie planuje przekładać niedzielnego spotkania ligowego z Rakowem Częstochowa.

Piłkarze Legii już po odprawie na lotnisku. Brakuje Josue, Pankova, dyrektora drużyny Konrada Pasniewskiego i prawnika. Na razie nie ma w planach przełożenia niedzielnego meczu z Rakowem — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) October 6, 2023

Do najbliższego meczu Wojskowych pozostało kilka dni. Hitowe starcie z mistrzami Polski zaplanowano na godzinę 17:30 w niedzielę.

