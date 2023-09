"Wiem, że ludzie oczekują, że wygramy te rozgrywki. To jednak nie będzie takie łatwe. Dziś przeciwnik cierpiał na boisku znacznie mniej niż my. Musieliśmy się do tego przyzwyczaić" - mówi Klopp po meczu z LASK.

IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp podsumował mecz z ekipą LASK

Liverpool nie bez problemów wygrał pierwsze spotkanie w Lidze Europu 1:3

Pomimo początkowych kłopotów szkoleniowiec jest zadowolony z gry swojego zespołu

Mogło być gorąco

W czwartek Liverpool mierzył się na wyjeździe z zespołem LASK. Po pierwszej połowie było 1:0 dla ekipy z Austrii, co było oczywiście dużą sensacją. Jednak już po zmianie stron mecz przyjął zapowiadany przed spotkaniem obrót spraw. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 1:3, ale wielu kibiców ma pretensje do postawy graczy “The Reds”. Pozytywnie po meczu wypowiedział się jednak Jurgen Klopp.

– Mieliśmy dobre momenty i je pokazaliśmy. Poza tym dość szybko po przerwie wróciliśmy do gry i mieliśmy dużą szansę, aby odwrócić wynik, co ostatecznie się udało. Jestem naprawdę szczęśliwy, bo wiedziałem, że będzie ciężko. Wygraliśmy, zasłużenie i tyle – mówi Klopp po meczu.

– Wiem, że ludzie oczekują, że wygramy te rozgrywki. To jednak nie będzie takie łatwe. Musimy się sprężyć, co też uczyniliśmy dzisiaj w drugiej połowie. To była ogromna lekcja dzisiejszego wieczoru. Przeciwnik cierpiał na boisku znacznie mniej niż my. Musieliśmy się do tego przyzwyczaić – dodał.

