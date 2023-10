Legia Warszawa zagra w czwartek na wyjeździe z AZ Alkmaar. UEFA wytypowała do prowadzenia tego meczu absolutnego debiutanta na tym poziomie rozgrywkowym.

Legia Warszawa zagra w czwartek na wyjeździe z AZ Alkmaar

Sędzią głównym tego spotkania będzie Serb Nenad Minaković

Mecz w Lidze Konferencji rozpocznie się o godzinie 21:00

Debiutant będzie gwizdał Wojskowym

Legia Warszawa w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji sensacyjnie ograła Aston Villę. Za wcześnie jeszcze, aby myśleć o awansie, gdyż przed wojskowymi kolejne wymagające starcia. W najbliższych dniach piłkarze ze stolicy udadzą się do Holandii, aby w czwartek zmierzyć się z AZ Alkmaar. Faworyzowana ekipa chce zrehabilitować się po porażce ze Zrinjskim Mostarem.

Poznaliśmy obsadę sędziowską starcia z udziałem reprezentantów Ekstraklasy. Arbitrem głównym będzie Serb Nenad Minaković, dla którego będzie to absolutny debiut na tym poziomie rozgrywkowym. Do tej pory prowadził maksymalnie mecze w eliminacjach do europejskich pucharów.

Pierwszy gwizdek Serba zabrzmi o godzinie 21:00. W przypadku zdobyczy punktowej, Legia znacząco przybliży się do gry w Lidze Konferencji na wiosnę.

