Jose Luis Mendilibar uważa, że pojedynek w finale Ligi Europy z AS Romą będzie zupełnie inny niż mecze z Juventusem i Manchesterem United na wcześniejszym etapie rozgrywek. Szkoleniowiec Sevilli docenia siłę giallorossich.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Luis Mendilibar

Sevilla powalczy o siódmy puchar Ligi Europy

Rywalem Hiszpanów będzie AS Roma. Początek o godzinie 21:00

Mendilibar podczas konferencji prasowej wypowiedział się przed nadchodzącym spotkaniem

Mendilibar zabrał głos przed finałem Ligi Europy

Sevilla jest rekordzistą Ligi Europy, zdobywając to trofeum aż sześciokrotnie w przeszłości, a ich ostatnie zwycięstwo miało miejsce w sezonie 2019-20. Pomimo problemów wewnętrznych w tej kampanii, drużyna z Andaluzji jest głodna zdobycia siódmego tytułu w rozgrywkach.

– Ludzie nie są zadowoleni z dobrych występów, chcą pucharu Ligi Europy. Po drodze spisaliśmy się dobrze, ale jutro zagramy z inną drużyną. Należy zauważyć, że Roma w niczym nie przypomina Juventusu czy Manchesteru United. To będzie zupełnie inny mecz. Obie drużyny będą chciały sięgnąć po puchar, ale gablota z trofeami nie kłamie. Historia pokazuje, że Sevilla była najlepsza w ciągu ostatnich dwudziestu lat – przyznał Mendilibar.

– My chcemy atakować, ale Roma to zespół, który wie, jak się bronić. Nie tracą spokoju ani koncentracji wraz z upływem minut. Dlatego ważne jest, abyśmy my również zagrali w taki sposób – dodał.

Szkoleniowiec nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości twierdząc, że skupia się tylko i wyłącznie na finale. Początek meczu o godzinie 21:00.

