Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United podejmie u siebie Sevillę w ramach pierwszego meczu ćwierćfinałowego Ligi Europy

Erik ten Hag na konferencji prasowej chwalił Sevillę pomimo jej słabego sezonu

Do tego Holender budował Anthony’ego Martiala, który w czwartek będzie musiał zastąpić kontuzjowanego Marcusa Rashforda

“Wkład Martiala jest niepodważalny”

W czwartek Manchester United będzie mógł postawić pierwszy krok w stronę półfinału Ligi Europy. By do tego doszło, Czerwone Diabły muszą najpierw pokonać Sevillę. Ta zwana jest królową tych rozgrywek, ale obecny sezon ligowy w jej wykonaniu jest katastrofalny. Andaluzyjczycy wciąż drżą o utrzymanie w La Lidze.

– Sevilla zasługuje na reputację, jaką ma w Europie. Notuje świetne wyniki w tych rozgrywkach i musimy zachować czujność. Jeśli tak nie będzie, będziemy mieli problemy. Albo będziemy skoncentrowani, albo Sevilla nas ukarze – pochwalił jednak rywala Erik ten Hag.

Holenderski trener w najbliższym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanego Marcusa Rashforda. Jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Anthony Martial.

– Jest gotowy do gry w wyjściowym składzie. Atak dobrze spisał się w meczach z Brentfordem i Evertonem. Zaletą było to, że mogliśmy pozwolić Martialowi powoli wracać do gry, dając minuty. Mógł wrócić do wyjściowego składu już z Evertonem. Nasze najlepsze mecze rozegraliśmy ostatnio z nim na boisku. Nie chcę go bronić, ale statystyki dowodzą, że mam rację. Jego wkład jest niepodważalny – mówił na temat podopiecznego szkoleniowiec.

Początek starcia na Old Trafford już o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Man United poradzi sobie z absencją gwiazdy? Przewidywane składy na mecz z Sevillą.

Manchester United Sevilla FC 1.40 5.00 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2023 10:28 .

