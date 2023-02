Pressfocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona to w sezonie 2022/23 zespół o dwóch twarzach. Ta z La Liga ma szeroki uśmiech i skupiony wzrok. Wersja z europejskich pucharów charakteryzuje się natomiast rozbieganymi oczami i grymasem, który powiększa się wraz z każdym kolejnym spotkaniem. Dlaczego żelazna defensywa Dumy Katalonii w dwumeczu z Manchesterem United tak mocno przeciekała? Czyżby faktycznie poziom ligi hiszpańskiej tak mocno spadł?

Xavi zdecydował się w pierwszym meczu z Manchesterem United na rotacje, które przyniosły opłakane skutki

Na rewanżowe spotkanie z kadry wypadli Pedri i Gavi

Czerwone Diabły na Old Trafford były drużyną zdecydowanie lepszą

Główne grzechy Xaviego

Będąc brutalnie szczerym, już po spotkaniu FC Barcelony z Manchesterem United na Camp Nou przewidywałem, że to Czerwone Diabły wyjdą z tej rywalizacji zwycięsko. Rewanż pozbawiony Pedriego i Gaviego majaczył niczym próba ugotowania obiadu bez przypraw i przyborów. A teraz pokrójcie pierś z kurczaka ręką i doprawcie łzami bezradności.

Xavi zasłaniając się istotą rywalizacji w lidze hiszpańskiej, na Camp Nou zdecydował się na rotacje, kompletnie rozregulowując znakomicie radzącą sobie defensywę. Nie ma chyba obecnie kibica Blaugrany, któremu serce nie bije szybciej, widząc na środku obrony Marcosa Alonso. Niestety nie z podniecenia, a strachu. Hiszpan ma kilka atutów, jednak jest zwyczajnie zbyt wolny i za mało zwrotny, by grać na stoperze. Szczerze dziwię się, że sztab szkoleniowy tego nie dostrzega. Ba, sam Xavi nalegał na przedłużenie umowy z 32-latkiem. Blok defensywny został wykastrowany z rewelacyjnie spisującego się Andreasa Christensena, żeby Duńczyk był świeży i zrelaksowany na wymagające spotkanie ligowe… z ocierającym się o spadek Cadiz.

Szkoda, że Barça rozleciała się w najgorszym momencie. Pierwsza połowa bardzo udana, druga zaczęła się od gola i później mecz toczył pod dyktando MU. Bardzo brakowało Pedriego i Gaviego. W LaLiga, Xavi osiąga rewelacyjne rezultaty. W Europie, rozczarowuje. Zostaje walka o dublet. — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) February 23, 2023

Do tego strzałem w kolano była decyzja o zamienieniu miejscami Ronalda Araujo i Julesa Kounde. Urugwajczyk miał powstrzymywać Marcusa Rashforda, jednak Anglik zupełnie nie operował w jego sektorze, a Kounde miał problemy ze zgraniem z Christensenem. To kolejny przykład błędów Xaviego w sferze taktycznej.

Marcos Alonso co prawda zanotował trafienie na 1:0, ale niedługo później bramkę obciążającą jego konto strzelił Manchester United. Bilans strat wychodzi na zero? Nie do końca. Hiszpan był w tym spotkaniu regularnie objeżdżany, a defensywa nie potrafiła złapać rytmu. Nie sposób nie określić decyzji Xaviego tragiczną pomyłką. Remis 2:2 w ostatecznym rozrachunku nie był wynikiem złym, ale z kadry na rewanż wypadli Pedri i Gavi, czyli kluczowi dla środka pola żołnierze.

Xavi: "We have to recognise the absence of Gavi and Pedri, they are two important players for us, and the impact of their absence has been felt." — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 23, 2023

Wysoki presing rywala zabił środek pola Barcy

Jestem przekonany, że sztab szkoleniowy zdawał sobie sprawę, że przy tak istotnych brakach, pozostali zawodnicy będą na Old Trafford musieli stanąć na wyżynach swoich umiejętności, żeby przepchnąć awans do ⅛ Ligi Europy. Niestety, wyzwaniu nie sprostali. W środku pola panował straszliwy chaos, którym zarządzał Erik ten Hag. Szkoleniowiec Manchesteru United postanowił zastosować wysoki pressing, z którym pozbawiona rozgrywających Barca sobie nie radziła. Bardzo słabe zawody zaliczyli Raphinha, czy Sergi Roberto.

Dziś też po prostu fizycznie nie wytrzymaliśmy tempa. Z pomocników na 90 minut siłę miał tylko Frenkie, a alternatyw nie było.



Dlatego dużo bardziej mi szkoda pierwszego meczu i – znów – niejasnych decyzji Xaviego. Nie pomógł w tym dwumeczu, wręcz przeciwnie. — Michał Gajdek (@michalgajdek) February 23, 2023

Holender taktycznie przewyższył Xaviego. Początkowo lekko tylko szturchał końcem floretu, żeby w drugiej połowie zadać dwa ciosy powalające. Prowadzenie 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego zakłamywało przez niemal pół godziny obraz meczu. Czerwone Diabły były drużyną nie tylko lepszą, ale również szybszą i dynamiczniejszą. Wystarczyło agresywnie podchodzić pod powolnych Busquetsa i Kessiego, żeby z łatwością odzyskiwać wiele piłek w środkowej strefie.

Potężny regres kluczowych zawodników

Problem mam z wytłumaczeniem sobie, skąd wynikała aż tak fatalna postawa Julesa Kounde. Francuz zagrał jeden z gorszych, jeśli nie najgorszy mecz w barwach FC Barcelony. Notował mnóstwo niecelnych podań, a rywale z łatwością objeżdżali go na skrzydle. A przecież nie należy on do najwolniejszych defensorów. Brak pewności siebie? Może zwyczajne zmęczenie? W końcu Kounde w 2023 roku, poza meczem z Ceutą zagrał od deski do deski w każdym z 13 spotkań. Trudy sezonu i gra na teoretycznie nienaturalnej dla siebie pozycji mogły dać mu się we znaki.

Co się po mundialu dzieje z Robertem Lewandowskim? Takie pytanie krąży mi po głowie od dłuższego czasu. Jasne, 34-latek strzela wciąż bramki i w 2023 roku ma na koncie już siedem trafień. Mimo wszystko od zawodnika jego klasy oczekujemy zdecydowanie więcej niż wykorzystania rzutu karnego, czy dołożenia stopy do wstrzelonej przez skrzydłowego piłki. Kapitan reprezentacji Polski zalicza wyraźny dołek formy, co odzwierciedlają nie jego liczby, a postawa na boisku. Jest bardzo niedokładny, ma problemy z opanowaniem piłki, a nawet celnością podań.

25. bramka Lewandowskiego dla Barcelony. Bayern otrzyma bonus Robert Lewandowski we wczorajszym meczu z Manchesterem United zdobył swojego 25. gola w barwach Barcelony. Tym samym Bayern Monachium otrzyma 1,25 miliona euro bonusu od hiszpańskiego klubu. Bayern zgarnie kolejne pieniądze za Lewego W umowie transferowej Bayernu Monachium z Barceloną, na mocy której Robert Lewandowski przed kampanią 2022/2023 zamienił Bawarię na Katalonię, zapisano, że hiszpański Czytaj dalej…

Polakowi zdecydowanie nie służy ustawienie z czterema pomocnikami. Lewandowski coraz częściej cofa się do rozegrania, co nie przynosi drużynie korzyści. Jego zagrania są niedokładne, a przy próbie skonstruowania szybkiego ataku brakuje go później w polu karnym. Zwracał na to również uwagę w swoich materiałach ekspert i autorytet w dziedzinie La Liga – Tomasz Ćwiąkała. Na Old Trafford David de Gea bliski był wybronienia jedenastki wykonywanej przez Polaka, a gol z karnego to jedyne, za co można go po spotkaniu pochwalić. Robert zbyt długo holował piłkę i próbował wymuszać faule, na co nie nabierał się arbiter. Suchej nitki nie zostawiły na nim hiszpańskie dzienniki.

“Przez całą noc Lewandowski tylko raz dobrze dotknął piłkę i strzelił z rzutu karnego” – Mundo Deportivo.

“Nie radził sobie zbyt dobrze w grze bez piłki i właściwie nie miał dogodnych okazji. Nie ma wątpliwości, że bardzo brakowało mu Pedriego, jednego z jego najlepszych partnerów na boisku” – AS.

Porażka w Lidze Europy to sukces?

To tylko kilka z opinii, których w mediach pojawiło się wiele. Może Robert zwyczajnie też potrzebuje odpoczynku, naładowania baterii i przetrawienia uwag od sztabu szkoleniowego, których na pewno po meczu z Manchesterem United nie brakuje. Jeden mecz na ławce rezerwowych mógłby w kontekście dalszej rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii dobrze mu zrobić.

🚨🚨| Tonight's defeat will not affect the dressing room. FC Barcelona's priority this season is:



• Win the League.

• Knock Real Madrid out of the Copa Del Rey.

• Win the Copa Del Rey.@fansjavimiguel [🎖️] pic.twitter.com/UVZN1bx7hc — Managing Barça (@ManagingBarca) February 23, 2023

Czy porażka w dwumeczu z Manchesterem United skreśla Xaviego? Absolutnie nie. Zdaniem niektórych dziennikarzy powiązanych z Dumą Katalonii, dla losów walki o mistrzostwo Hiszpanii i puchar Króla odpadnięcie z Ligi Europy jest porażką, którą można niedługo obrócić w sukces. Ja trenerowi wybaczam. W końcu nie myli się ten, co nic nie robi. A sięgnięcie po triumf w La Liga jest istotniejsze, aniżeli walka w drugim sorcie europejskich pucharów.

Sprawdź też: Fernandes pod wrażeniem atmosfery na Old Trafford. “Mamy coś wyjątkowego”