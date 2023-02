fot. PressFocus Na zdjęciu: Marko Dmitrović

Do skandalicznej sytuacji doszło w trakcie czwartkowego meczu PSV Eindhoven z Sevillą. Kibic holenderskiej drużyny wbiegł na boisko i próbował uderzyć bramkarza rywali. Marko Dmitrović zdołał obezwładnić agresora.

Do skandalu doszło w meczu PSV Eindhoven z Sevillą w Lidze Europy

Kibic wtargnął na murawę i zaatakował Marko Dmitrovicia

Bramkarz wykazał się dobrym refleksem i obezwładnił agresora

Pokaz sztuk walki w Eindhoven

Sevilla do Eindhoven przyjechała z solidną, trzybramkową zaliczką. Przed własną publicznością PSV starał się odrobić straty i powalczyć o awans do 1/8 finału Ligi Europy. Holendrów było jednak stać tylko na dwa trafienia, w związku z czym pożegnali się w czwartek z rozgrywkami.

W trakcie spotkania doszło do skandalicznego zdarzenia. Jeden z kibiców gospodarzy wtargnął na boisko i podbiegł do Marko Dmitrovicia. Zupełnie niespodziewanie agresor zaatakował bramkarza Sevilli, próbując uderzyć go pięścią w twarz. Serb wykonał umiejętny unik, po czym powalił i obezwładnił wściekłego kibica. Później zajęła się nim ochrona.

– Byłem zdziwiony. Jeśli ktoś mnie zaatakuje, to będę się bronił. Chyba otarł się o mnie. Nie mógł mnie uderzyć, a mi udało się go złapać i rzucić nim o murawę. Długo trzymałem go na ziemi aż do przybycia ochrony. Mam nadzieję, że za takie zachowanie spotka go surowa kara.

– Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie mogę powiedzieć, co tak naprawdę chciałem zrobić. Dobrze, że się powstrzymałem, bo mogło dojść do innych rzeczy. UEFA powinna interweniować, to musi się skończyć – zaapelował bramkarz Sevilli.

Debil w Eindhoven postanowił pokonać bramkarza Sevilli. To się kiedyś skończy gorzej. pic.twitter.com/VtqMJJ7hob — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) February 23, 2023

