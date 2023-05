Jose Mourinho przeżywa w Rzymie drugą młodość. Już w czwartek wieczorem jego AS Roma podejmie u siebie Bayer Leverkusen w półfinale Ligi Europy. Znamy już wyjściowe składy na to starcie.

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

W czwartek wieczorem rozpocznie się pierwszy mecz półfinałów Ligi Europy pomiędzy AS Romą a Bayerem Leverkusen

Znamy już składy, które desygnowali do gry Jose Mourinho i Xabi Alonso

Nicola Zalewski rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych

AS Roma – Bayer Leverkusen: znamy składy

Jose Mourinho wygrał z AS Roma Ligę Konferencji, a teraz ma chrapkę na Ligę Europy. W półfinale czeka go jednak nie byle jaki przeciwnik – Bayer Leverkusen. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie.

The Special One postawił w bramce na Ruiego Patricio. Przed nim ujrzymy Rogera Ibaneza, Bryana Cristante oraz Gianlucę Manciniego. Nicola Zalewski znalazł się jedynie na ławce rezerwowych. Rolę wahadłowych przejmą Leonardo Spinazzola i Zeki Celik. W pomocy ujrzymy też Nemanję Maticia, Lorenzo Pellegriniego oraz Edoardo Bove. Duet w ataku stworzą Andrea Belotti z Tammym Abrahamem.

Xabi Alonso również postawił na mocne zestawienie. Między słupkami Aptekarzy stanie Lukas Hradecky. Dostępu do jego bramki bronić będą Edmond Tapsoba, Jonathan Tah oraz Odilon Kossounou. Drugą linię stworzą Piero Hincapie, Robert Andrich, Exequiel Palacios i Jeremie Frimpong. Z przodu ujrzymy młody, przebojowy tercet: Floriana Wirtza, Moussę Diaby’ego i Adam Hlozek.

Wyjściowe składy na mecz AS Roma – Bayer Leverkusen:

AS Roma: Patricio – Ibanez, Cristante, Mancini – Spinazzola, Matić, Pellegrini, Bove, Celik – Belotti, Abraham

Bayer Leverkusen: Hradecky – Kossonou, Tah, Tapsoba – Hincapie, Andrich, Palacios, Frimpong – Wirtz, Hlozek, Diaby

Początek starcia już o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: AS Roma – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2023).

AS Roma Bayer Leverkusen 2.30 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2023 20:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin