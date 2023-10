Raków Częstochowa – Sturm Graz: znamy składy. Dawid Szwarga odkrył karty

Raków Częstochowa dziś wieczorem u siebie podejmie Sturm Graz w w bardzo istotnym meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Poznaliśmy jedenastki na to spotkanie.

IMAGO / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa dzisiaj zagra ze Sturmem Graz w meczu grupy “D” Ligi Europy

Poznaliśmy wyjściowe składy na spotkanie, które zostanie rozegrane w Sosnowcu

W ataku Medalików wystąpi Fabian Piasecki, a goście liczą na Szymona Włodarczyka

Medaliki powalczą o cenne punkty, poznaliśmy wyjściowe jedenastki

Raków Częstochowa w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy czeka niezwykle istotne starcie w kontekście ewentualnego awansu do fazy play-off lub zakwalifikowania się do 1/16 finału Ligi Konferencji, co zapewnia trzecie miejsce w tabeli.

Medaliki u siebie podejmą bowiem austriacki Sturm Graz, gdzie na co dzień występuje polski napastnik – Szymon Włodarczyk. Obie ekipy w tym momencie mają zerowy dorobek punktowy. Były piłkarz Górnika Zabrze rzecz jasna znalazł się w wyjściowej jedenastce gości.

Za zdobywanie goli w zespole prowadzonym przez Dawida Szwargę odpowiadać będą natomiast m.in. Fabian Piasecki, Marcin Cebula oraz Sony Kittel.

Pierwszy gwizdek w tej rywalizacji już dzisiaj (czwartek) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz platformie Viaplay.

Składy na mecz Rakowa ze Sturmem

Raków Częstochowa: V. Kovacević – Racovitan, A. Kovacević, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Kochergin, Plavsić – Cebula, Piasecki, Kittel

Sturm Graz: Scherpen – Gazibegović, Affengruber, Wuethrich, Dante – Stanković, Hierlander, Prass – Kiteishvili – Boving, Włodarczyk